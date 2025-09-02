¿Cuánto pagarías por un queso cabrales?

Como cada martes comenzamos un viaje por sabores y aromas que esconden historias personales, anécdotas de restaurantes con alma y páginas de libros que huelen a cocina.

En AL CAZO vamos a hacer memoria porque cada planto cuenta una historia y cada historia un pedacito de nosotros…

Abrimos la despensa de la radio para serviles algo más de comida…

Hoy descubrimos una historia que tiene 53 años… Cada verano, en la localidad asturiana Arenas de Cabrales, el último domingo de agosto tiene un protagonista casi legendario: su queso Cabrales. Pero este año, algo lo ha superado... un precio. 37.000 euros por una sola pieza, récord absoluto…

Nueve participantes de Asturias y Madrid compitieron por llevarse la pieza. La puja comenzó en 3.000 euros y creció hasta los 37.000 finales…

El queso, elaborado por la quesería Ángel Díaz Herrero, es una joya de más de dos kilos que maduró durante meses en la cueva de Los Mazos, a 1.500 metros de altitud… un proceso artesanal, con leche de vaca y que refleja la pasión y el trabajo duro de los queseros asturianos… Cada semana, haga sol, llueva, truene o nieve… Encarnación Bada, asciende a la cueva Los Mazos para mimar a sus quesos y ese trabajo se ha visto recompensado…

La quesería que ya conoce lo que es ganar ya que también fueron los vencedores de la edición anterior, ya se han alzado con el título 6 veces... Curiosamente el pasado año también el comprador fue el mismo: Iván Suárez, dueño del Llagar de Colloto.

Dos protagonistas que desde pequeños han estado ligados a sus actuales trabajos…