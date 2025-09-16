¿Conoces la Estrella Michelín más antigua de Galicia?

Nos trasladamos a Pontevedra, donde el mar y la tierra se dan la mano en cada receta. Allí se encuentra un establecimiento que lleva creando recuerdos gastronómicos desde hace 64 años… En sus fogones nacen historias de un comedor familiar y terminan escribiendo páginas en los libros de la alta cocina…

Casa Solla no es solo el de la estrella Michelín más antigua de Galicia, sino que es testigo de como la tradición y la vanguardia se dan la mano.

Un restaurante que abría sus puertas por primera vez en 1961 cuando una pareja inauguró una modesta casa de comidas para vecinos y viajeros. Allí, con platos sencillos, cariño y productos de la ría, forjaron un nombre que poco a poco se convirtió en referencia para toda España.

Doña Amelia y su marido José montaron un restaurante familiar. De esos con una cocina honesta, sencilla, de guisos caseros y recetas heredadas, pensada para dar de comer bien. Lo que nunca imaginaron es que ese pequeño local acabaría convirtiéndose en referente mundial.

Su hijo, Pepe Solla, creció entre fogones, viendo cómo se servían platos a vecinos, amigos y marineros. Hoy, él dirige la cocina con mirada de vanguardia, sin olvidar sus raíces y la importancia del buen vino. Pero en Casa Solla hay un ingrediente más: la música…

Pepe Solla es un chef que entiende que los sabores y las melodías pueden provocar las mismas sensaciones, que un buen acorde y un buen guiso tienen el poder de conmover, de hacer viajar, de quedarse en la memoria… Es un chef que empezó siendo sumiller, que se hizo cocinero casi por accidente, y que ha acabado siendo uno de los grandes narradores gastronómicos de España.