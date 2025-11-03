Los actores del pasaje del terror en Halloween: "En España hay un miedo generalizado hacia los payasos"

Con la llegada de Halloween, los pasajes del terror se convierten en uno de los destinos favoritos para quienes buscan emociones fuertes. Detrás de cada grito y sobresalto, hay un grupo de profesionales que vive el miedo desde otra perspectiva: los actores que dan vida a los monstruos, asesinos y criaturas que habitan estos espacios.

Lejos de limitarse a asustar, los actores de los pasajes del terror deben enfrentarse a situaciones impredecibles, mantener la intensidad durante horas y, sobre todo, lidiar con el miedo ajeno… y a veces con el propio. "Hay reacciones de todo tipo, los actores siempre tenemos que tener esa parte de improvisación con el público", señala el actor Michael Mariscal que da vida al payaso de la película It en el pasaje It Experience del Parque Warner de Madrid.