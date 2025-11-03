ESTO ES LO MÍO

Los actores del pasaje del terror en Halloween: "En España hay un miedo generalizado hacia los payasos"

Michael Mariscal es uno de los actores que durante la tarde y la noche de Halloween se ha metido en la piel del payaso de It para provocar toda clase de gritos y escenas de terror en los visitantes del pasaje del Parque Warner de Madrid. Con él y con la maquilladora Leticia Cervigón conocemos las profesiones y oficios que cobran especial relevancia en una fecha tan señalada como esta.

Alejandra Carril

Madrid |

Con la llegada de Halloween, los pasajes del terror se convierten en uno de los destinos favoritos para quienes buscan emociones fuertes. Detrás de cada grito y sobresalto, hay un grupo de profesionales que vive el miedo desde otra perspectiva: los actores que dan vida a los monstruos, asesinos y criaturas que habitan estos espacios.

Lejos de limitarse a asustar, los actores de los pasajes del terror deben enfrentarse a situaciones impredecibles, mantener la intensidad durante horas y, sobre todo, lidiar con el miedo ajeno… y a veces con el propio. "Hay reacciones de todo tipo, los actores siempre tenemos que tener esa parte de improvisación con el público", señala el actor Michael Mariscal que da vida al payaso de la película It en el pasaje It Experience del Parque Warner de Madrid.

