Sara Escudero: "Hay que ser vago para ser ladrón y ponerse un horario como si fuera de oficina"

Sara Escudero llega a 'Por fin no es lunes' para ponerle el humor a la hora brava con su 'Sarao Bravero'. Hoy la cosa va de polis, ladrones y vagos. Nuestra cómica favorita explica que "un ladrón, o sea, un carterista “profesional”, llamó al 112 en Barcelona porque un grupo de jóvenes no le dejaba entrar al metro porque decían que, obvio, robaría, pero es que el “pobre hombre” sólo quería volver a su casa, vamos, que en ese momento ya no estaba de servicio."

Y la cosa continúa: "¡¿Surrealista?! Sí! Pero ya no porque un caco llame a la poli, si no porque hay que ser vago para ser ladrón y ponerse un horario como si fuera de oficina", dice Sara entre risas. ¡No te pierdas la historia completa en el audio!