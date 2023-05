Sara Escudero: "Con mi primer beso casi pierdo una muela"

Hoy el 'Sarao Bravero' va de besos. La revista Science ha publicado un artículo en el que asegura que el primer beso registrado de la humanidad se produjo en Mesopotamia hace 4.500 años y aceleró la transmisión del herpes.

A raíz de esto, Sara Escudero recuerda en 'Por fin no es lunes' cómo fue su primer beso, las sensaciones que le produjo y cómo, desgraciadamente, casi pierde una muela por él: "Era mi primer besito y yo tenía delante a ese mozo cotizado en el pueblo. Si lo llego a saber, cuando me dijo 'me gustaría besarte', le hubiera dicho 'prefiero que me robes'".