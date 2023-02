Sara Escudero: ‘’Marie, aunque no nos conozcamos: bienvenida al mundo real, madraza imperfecta’’

La gurú del orden parece que se ha rendido y ha despertado de su sueño como afirma Sara Escudero: ‘’Algún día se tenía que despertar, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica, que nos lo digan a los adolescentes. Han tenido que venir sus criaturas a decirle que ser mamá implica ser generosa hasta niveles de Carlos Baute’’.

Sara Escudero lamenta no ser madre para decirle a Marie Kondo aquello de ‘’te lo dije’ y asegura que ‘’las madres regaláis vuestro todo por ellos, por nosotros, por los hijos, empezando por el orden. Cómo será, que Ikea tiene una sección de “Sin hijos” la línea “Pefecktua” y la de padres, madres, familias: “Almasomenik’’. Después de la cesión de vida cómo no vais a tener, no solo el derecho, sino la obligación de hablar con frases hechas, si muchas veces no tenéis tiempo de elaborar un speech’’.

La humorista quiere recordar que ‘’vivir sin poderlo controlar todo, como dicen los modernos es bien. Y tener temporadas con la casa-vida más revuelta es bien. Y que esta mujer haya sacado ahora de su nueva y revuelta vida otro best seller pues, por supuesto es bien. Porque en este programa somos gente buena que, sobre todo, nos alegramos de la felicidad ajena. Así que, Marie, aunque no nos conozcamos: bienvenida al mundo real, madraza imperfecta’’.