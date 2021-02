Sabio de domingo: El secuestro de la realidad

Esta vez nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez, nos invita a reflexionar sobre el secuestro de la realidad. "La realidad siempre se la apropia alguien", dice. Además, insiste en que la sociedad está sometida a un bombardeo de informaciones aceleradas, muchas veces contradictorias, que "nos confunden, desorientan y hacen que estemos cansados".

Nos pone varios ejemplos: "Las vacunas no se saben si llegarán a tiempo o no. Al principio se nos dijo que el Covid-19 no iba a llegar a España y también nos dijeron que las mascarillas no servían para nada".

"A la gente cada vez le cuesta más saber qué se puede hacer y qué no, es decir, lo que es en sí la realidad", explica Sabino Méndez.