Sabino Méndez: "Es bueno no dejarte llevar por la primera sensación y reflexionar un poco antes de militar en cualquier 'anti' algo"

Sabino Méndez afirma en Por fin no es lunes que si nos fijamos, las manifestaciones de estos días a raíz de la invasión de Ucrania han sacado a la calle un perfil que hacía mucho tiempo que no veíamos por las calles y que es el anti Otan. "Y después de haber tenido que soportar en los últimos meses las manifestaciones también de los antivacunas uno llega a pensar que hoy todo el mundo ha de ser anti algo. Ser anti algo parece lo más normal del mundo, ya si no eres anti algo es que no vales nada" asegura.

¿Solo nos hemos acostumbrado al comportamiento anti algo por efecto de la propaganda?

"A mi comportarme a contrapelo en la vida no me parece interesante. Guiar tu conducta por reacciones contra las cosas no me parece un comportamiento de mucha iniciativa porque debes esperar a que aparezca algo o suceda algo para ponerte en marcha y expresar tu disconformidad" afirma.

"Me parece un comportamiento de verdad muy pasivo. Y sobre todo muy susceptible de ser manipulado, porque basta que alguien anuncie un supuesto apocalipsis, algo que sería peligroso o amenazante para el ser humano, según él, y no es imposible que mucha gente bien intencionada de una manera un tanto ingenua, se deje sobresaltar emocionalmente por ese miedo y ya desarrolle un prejuicio inmutable contra algo. Luego por muchas pruebas que haya de que el supuesto peligro o el apocalipsis imaginario eran cosas exageradas, a esa persona ya le será muy difícil desalojar de su mente ese prejuicio" nos cuenta.