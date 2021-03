Sabino Méndez: "No solo el cambio de hora nos quita el sueño, también la pandemia"

Reflexionamos con nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez, sobre la pérdida del sueño. "Esta hora que hemos perdido pone de relieve lo importante que es el sueño para los seres humanos", afirma.

Recientemente se han publicado los resultados de un estudio que dice cómo nos ha afectado la pandemia y se ha producido un aumento de casos de personas que sufren insomnio. "No solo el cambio de hora nos quita el sueño, también la pandemia. Aunque no solo por la enfermedad en sí, sino por lo que conlleva, la crisis, la incertidumbre, la preocupación, etc. Esto provoca que al irnos a dormir le demos más vueltas a la cabeza y nos cueste más conciliar el sueño", sostiene Sabino Méndez.

Por eso, cuando perdemos el sueño y en un día como hoy con el cambio horario, nos damos cuenta de lo importante que es. "Quizá no nos hemos fijado, pero si nos paramos a pensarlo nos daremos cuenta de lo complejo que es dormir. La conciencia queda desactivada, pero latente y nos provoca sueños. Es un hecho increíble. El insomnio es el fallo de todo esto", indica.