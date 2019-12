Sabino Méndez: "Me preocupan los 'te lo dije' del futuro"

El sabio de domingo de Por fin no es lunes , Sabino Méndez , reflexiona sobre... "Te lo dije". "Puede que las tres palabras más destructoras de la historia", ataja Isabel Lobo ."Nadie está libre, pero tal vez podríamos hacer algo con lo que nos dicen cuando no hacemos caso", asegura Lobo. ¿Cuántas personas nos han dicho cosas sabias que hemos ignorado? ¿Cuántas cosas podíamos haber previsto o era evidente que iban a salir mal?

"La primera vigía de la vida suele ser la madre", comienza Sabino Méndez, que asegura que siempre hay gente que nos advierte de algo aunque no se lo pidamos, y que pueden acertar o no. "Ya en el siglo IV a.de C. Teofrasto, un discípulo de Aristóteles, ya advirtió de que la mano del hombre podía provocar un cambio climático. Advertía que si cortábamos árboles podría subir la temperatura", nos cuenta nuestro sabio de domingo.

"Hoy en día los previsores ya no son individuos, sino organizaciones", reflexiona Méndez. "Hace 70 cuando empezó la Unión Europea ya se advirtió de las olas migratorias y de los cambios de las necesidades educativas", cuenta Sabino Méndez, que nos habla de la organización Eurydice, una red de políticas e información relacionada con la educación.

"Me preocupan los 'te lo dije' del futuro", asevera Méndez, que piensa en los problemas que puede traer en un futuro los problemas de la alteración genética, por ejemplo. Méndez no tiene dudas: "El gen previsor es el que ha sobrevivido en la historia. Y ahí las madres juegan un papel importante".