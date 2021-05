Sabino Méndez: "La falta de educación en las deliberaciones es señal de que nuestra sociedad está entrando en decadencia"

En 'Por fin no es lunes' reflexionamos con nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez, sobre si la sociedad está entrando en decadencia. "Cuando se viene de un panorama como el de las últimas semanas, de crispación, de anónimos, de amenazas… y todo esto por una simple campaña electoral. Además, lo comparamos con otras épocas de hace unos años en la que los debates y las campañas también eran aguerridas, pero mucho más respetuosas. No es extraño que juntando la pandemia y estos parámetros mucha gente se pregunte si no estamos entrando en una época de decadencia moral, política, en la educación. Desde luego, no faltan motivos para pensarlo", afirma.

Además, Sabino indica que últimamente parece imposible que podamos deliberar o estudiar juntos un tema sin tirarnos los trastos a la cabeza. "Esa falta de educación es señal de que nuestra sociedad está entrando en decadencia", sostiene.

"Todos los ejemplos que nos da la historia de sociedades que han entrado en algún momento en decadencia muestran que cuando eso sucede es precisamente cuando menos se habla de ello o cuando menos se espera", explica.