Sabino Méndez: "Estamos tan pendientes de lo que digan los expertos que les sometemos a una presión excesiva"

En 'Por fin no es lunes' reflexionamos con nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez, sobre los expertos y cómo han evolucionado estos a lo largo de la historia. "A mí me vacunaron con AstraZeneca y los expertos no son capaces de decirme si se puede combinar la segunda dosis con otras vacunas. Esto me inquieta muchísimo", cuenta.

"El experto es un custodio del saber. Entonces la pregunta es: ¿quién custodia a los custodios?", plantea esta cuestión nuestro sabio. Sin embargo, dice que la posición de los intelectuales "ha cambiado mucho". "Han estado relacionados incluso con la religión. Los expertos tienen el conocimiento profundo y los procedimientos para tomar decisiones", indica. Sabino sostiene que hemos convertido a los dioses en expertos.

"Hoy la opinión pública está inquieta porque estos expertos no acaban de aclarar. Estamos enfadados todos un poco con los expertos a raíz de esta pandemia porque nos han dicho contradicciones", afirma. No obstante, nuestro sabio ha querido romper una lanza a favor de ellos: "Estamos tan pendientes de lo que digan los expertos que les sometemos a una presión excesiva".