Sabino Méndez: "Es duro reconocer que nuestra vida depende en gran parte de los acontecimientos"

LOS ATAJOS DE LOBO

"¿Cuando es el momento? Decidirse a hacer algo, sí, ¿pero cuando? Cuándo es el eufemismo de incertidumbre. Cuando es el momento no sabemos aprovecharlo...", medita Isabel Lobo. "Cuando el momento llega lo sabes, y no suele hacer mucho ruido. Y no lo dices, pero te suena un 'Aleluya'", continua. "Lo que deseas llega despacito, lo que quieres cuando te lo propones, lo que no esperas, rápido y sin contemplaciones", dice rotunda Lobo.

SABIO DE DOMINGO

"El más complejo de todos los refranes del refranero es el que dice: cada cosa a su tiempo y un tiempo para cada cosa", asegura nuestro sabio Sabino Méndez. ¿Qué recomienda este refrán: paciencia, orden, ritmo...? "Cada tarea hay que hacerla en su momento adecuado y darle la cantidad de esfuerzo necesaria sin obsesionarse en cada tarea". "¿Cómo saber cuál es el momento adecuado para cada cosa y cuánto esfuerzo hay que dedicarle?", se pregunta Sabino Méndez.

"Antes se decía que los hijos había que tenerlos jóvenes. Y ahora los tenemos más mayores y siguen siendo estupendos". Al final, lo más práctico es decir, según Sabino Méndez, que "el deber de planear el mañana es el deber de planear hoy. Hay que disfrutar el momento". Y admite, "es duro reconocer que nuestra vida depende de los acontecimientos".