Sabino Méndez: "Asistimos a un encadenamiento de entrevistas de famosos que airean sus intimidades"

En 'Por fin no es lunes' reflexionamos con nuestro sabio de domingo, Sabino Méndez, sobre los conceptos de "privacidad" e "intimidad" y conocemos sus diferencias.

Las fronteras se están borrando. Sabino Méndez afirma que estos días se está notando más porque "asistimos a un encadenamiento de entrevistas de famosos que airean sus intimidades, sea Rociito, Miguel Bosé". "Es curioso porque muchas de estas figuras conocidas se quejan de que cuando alcanzan la popularidad dejan de tener vida privada, pero de una manera muy poco coherente acuden a programas de máxima audiencia para hacer revelaciones sobre algunas de sus intimidades", sostiene.

Con esto, nuestro sabio dice que se confunde la intimidad con la privacidad. "Son parecidas, pero no son lo mismo. Van interrelacionadas. Para explicarlo de una forma más sencilla, sería como nuestro corazón y los pulmones, si no están juntos no funcionan, pero no son lo mismo", manifiesta.