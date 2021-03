Ignacio Varela: "La política es lo que más preocupa a los ciudadanos, aquello que se inventó para solucionar los problemas"

Nuestro sabio de sábado, Ignacio Varela, nos cuenta que hace unos días escuchó a una persona muy importante de nuestro país decir que "la política se está cargando España". "La frase tiene dos cosas tremendas. Primero: algo o alguien se está cargando España. Segunda: no es la pandemia, no es la recesión, no es el paro, ni los problemas territoriales. Es la política, que es aquello que se inventó para solucionar los problemas", dice Varela.

En tiempos de pandemia y recesión resulta que los españoles consideran que el principal problema de nuestro país es la política porque es el tapón que impide resolver todos los demás. "Es la primera vez que esto sucede desde el principio de la democracia y, lo malo, es que tienen razón", afirma.

Desde hace 40 años, en todas las encuestas del CIS, se le pide al entrevistado que señale cuáles son los tres principales problemas de España y los ordenen. Las respuesta son espontáneas. Sin embargo, Varela explica qué es lo que se ha hecho en el último barómetro del CIS: "Aparecen las respuestas agrupadas en sus categorías habituales, pero separadas, como si fuesen cuestiones, distintas se encuentran: los problemas políticos en general, el comportamiento de los políticos, la falta de acuerdo y colaboración entre los políticos, la situación política y la inestabilidad, el Gobierno y los partidos políticos, el funcionamiento de la democracia, la falta de confianza de los políticos y la corrupción. Es decir, nueve formas distintas de llamar a una misma cosa".

"Si divides un problema por nueve, cada una de las partes parece más pequeña", indica.