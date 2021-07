Ignacio Varela: "El Parlamento español lleva mucho tiempo incumpliendo sus compromisos"

Pablo Casado, el 22 de octubre de 2020 se ganaba el aplauso generalizado, incluso una alabanza desde la bancada socialista cuando se mostraba así de contundente: "La verdadera disputa que hay en España hoy no es centroizquierda y derecha. Es entre rupturistas y reformistas, entre populistas y demócratas, entre radicales y centristas. Uste y yo estamos en los lados opuestos de esa disputa. Vox es parte de la ruptura con Sánchez e Iglesias. Señor Abascal, no somos equiparables. Votaremos no a su candidatura para presidir el Gobierno de España".

Pablo Casado, este miércoles 20 de junio de 2021, meses después, en el Congreso de los Diputados ha dicho: "Señoría, hablando de memoria histórica, la Guerra Civil fue el enfrentamiento entre quienes querían la democracia sin ley y quienes querían la ley sin democracia. Nuestra Constitución es el pacto por el cual no puede haber democracia sin ley ni ley sin democracia".

El mismo líder de la oposición, dos perfiles distintos y unas elecciones en Madrid e indultos de por medio. Ignacio Varela reflexiona de la responsabilidad no solo del que gobierna, sino del que quiere llegar a hacerlo. Ejercer la oposición y hacerse ver con claridad como el siguiente ocupante de la Moncloa.

"Lo que está pasando en el Parlamento español es tremendo. Lleva mucho tiempo incumpliendo totalmente sus compromisos. Llevamos cuatro legislaturas en cinco años, en varias ocasiones no ha sido capaz de elegir un presidente, hay varios órganos constitucionales con el mandato caducado y sin renovar", afirma nuestro sabio.

Varela lo tiene claro: "Sería de esperar que el debate en el Congreso de los Diputados fue superior, por ejemplo, al que se produce en la barra de un bar. Yo me conformaría con que no fuera inferior".