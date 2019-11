Ignacio Varela: "La alternativa a la democracia es el infierno"

A veces recurrimos a aquello de "este clase política no nos la merecemos…" . Aunque quizá habría que pensar que los políticos son un reflejo de la sociedad. Ignacio Varela , agotado de la continua campaña electoral, reflexiona sobre este hastío común entre la ciudadanía. Antes, un atajo de Isabel Lobo : "Merecer es un concepto deteriorado".

ATAJOS DE LOBO

"Merecerse es un precepto de tu paz interior. Si continuamos por ese camino llegaremos con la cesta llena de intentos de la humanidad por mejorar continuamente prescindiendo de la autocrítica", ataja Isabel Lobo antes de dar paso a la reflexión de nuestro sabio de guardia, Ignacio Varela.

EL SABIO VARELA

"La expresión clase política nunca me ha gustado porque tiene algo de estamental", dice Varela. "No tenemos los políticos que necesitamos, ni los que nos merecemos, pero sí los que nos hemos buscado", medita nuestro sabio. "Podemos explicarnos los políticos que tenemos con la teoría de las especies de Darwin. En España con los políticos ha ocurrido un darwinismo invertido", opina Varela.

Según el sabio de sábado, "la sociedad española no ha sido en absoluto ajena a este deterioro, no puede considerarse inocente. Por lo menos es corresponsable". Según Varela, los problemas confluyen en un "factor humano" y no es porque fallen nuestras instituciones o leyes. Por un lado, un problema , es "la criminalización social de los políticos". "Pese al dicho, los políticos están muy mal pagados en España para la responsabilidad que tienen", y ese es otro problema que anota Varela.

Otro error es " el deterioro del liderazgo". "Ahora está mal visto que el político no se apoye en el pueblo para tomar sus decisiones", medita Varela, que nos pone de ejemplo a los líderes políticos de la Transición, que obligaron a sus bases a transitar por un camino que no querían y por eso este periodo histórico fue posible. Churchill o Gorbachov también son otro ejemplo. "Queremos líderes políticos que sean como nosotros, y eso es una falacia, los líderes tienen que ser mucho mejores que nosotros", asevera Varela.

"La sociedad española es mucho mejor que sus dirigentes. Pero somos nosotros los que hemos generado que esto sea así. No queremos gobernantes, sino niñeros", reflexiona Varela. "Nos quejamos de los partidos políticos con mucha razón. Pero la ausencia de ellos es mucho peor. Lo saben bien aquellos que cruzaban el Muro desde el Berlín Oriental, porque allí no había partidos políticos. Lo que hay al otro lado del muro, la alternativa a la democracia, es el infierno", zanja nuestro sabio.