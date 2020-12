ENCUESTA

El rincón de pensar: ¿Crees que habría que obligar a los trabajadores a vacunarse contra el covid?

La vacuna contra la Covid-19 esta cada día mas cerca y el debate de si debe ser obligatorio o no vacunarse esta abierto en la calle. Ponérsela será opcional pero no vacunarse podría tener consecuencias. La presidenta del comité económico y social europeo, Christa Schweng, ha asegurado que una empresa puede dejar de contratar a un empleado que no se ha vacunado, algo que ha generado un gran debate a nivel europeo. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que habría que obligar a los trabajadores a vacunarse contra el coronavirus?