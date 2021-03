Lluna Vicens: “La trata de blancas no entiende de edades o nivel cultural, cualquiera puede ser víctima”

Carlos Quílez presenta en su sección Piel de Policía de Por fin no es lunes una historia desgarradora. La historia de una mujer, Lluna Vicens, escritora, amante de la novela, un referente para los adictos a la literatura en valencia. Acaba de publicar “Mercancía Robada”, una historia en primera persona en la que relata cómo ella, una chica normal, miembro de una familia normal, sin saber cómo ni cuándo, se vio secuestrada por una red de trata de blancas.

Lluna nos confiesa que "no ha sido fácil" contar esta historia que comenzó hace más de 30 años. Lluna acababa de terminar el instituto, acudió a una entrevista de trabajo y nos cuenta que no recuerda nada más, "lo siguiente que recuerdo es despertarme en una casa donde allí se me pusieron las cosas muy claritas de lo que iba a ser mi vida a partir de entonces", dice.

Esta organización criminal la obligó a prostituirse durante meses. Ella no sabe cuántos. Perdió toda referencia. Amenazada, subyugada, aislada, explotada. Lluna Vicens, 30 años después, acaba de publicar “Mercancía Robada”, un canto a la libertad. Un aviso para navegantes. Un libro que alerta que todos, todas, podéis ser víctimas de las mafias de trata de blancas. Ella, Lluna, es un ejemplo. Han pasado 30 años y ahora nos los explica.