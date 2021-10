Rebeca Marín: "El toro es el protagonista porque seguimos lidiando con las subidas de la energía"

Rebeca Marín nos trae juegos para los oyentes en su sección Pasatiempos Modernos de Por Fin No Es Lunes.

La adivinanza de hoy dice: "Oro parece, pero no lo es, cuando sube no la pones, cuando baja, no la necesitas y te quedas a dos velas si la quitas".

También augura el futuro de Tauro y eso se ha notado ya el "Toro es el protagonista en nuestra lidia" frente a las incesantes subidas de la energía y otros carburantes.

Por último, Rebeca plantea el gazapo. ¿Cuál será la noticia falsa? "bandas de narcotraficantes", "Donald Trump y de nuevo las redes", "un hombre gana 1 millón de dólares tras un sueño", "el paseo desnudo de una mujer por un aeropuerto" son algunos de esos ejemplos de noticias que pueden ser falsas. ¿Te animas a decir cuál?.