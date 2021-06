Pablo Pombo: "Perder el tiempo para reformar España es perder el futuro"

Pablo Pombo llega a 'Por fin no es lunes' para reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido en esta última semana. "Esto de la política esté siendo divertido. Ayuso metió la pata metiendo al rey de por medio y tuvieron que corregirla los suyos. Sánchez empezó su semana fantástica internacional y pasó lo de Biden, que ha terminado trabajando su imagen y sobre todo la de España. La retirada de la mascarilla va despacio y a mi no me parece mal aunque tengamos unas ganas tremendas", dice.

La subida de precios

Además, Pombo ha hablado sobre la inflación. "Empiezan a correr los precios y por eso carros de fuego. Es lo que tienen las pandemias, como demuestra la historia de la economía. Al principio todo se para y los precios se estancan, hay deflación. Y cuando la economía arranca, el consumo se dispara, todo se recalienta y empiezan a subir las cosas. ¿Qué va a pasar? Pues que cuando suben los suministros básicos sube pronto todo lo demás. Y eso impactará en todos los demás bienes, con el consiguiente deterioro del poder adquisitivo de las familias. Menos dinero en el bolsillo", asegura.

Consecuencias de la inflación

Muchos economistas consideran que la inflación es el mayor riesgo para la recuperación de la economía española. Por lo tanto, Pombo dice que es una situación delicada y hay necesidad "bastante urgente" de que se tomen medidas cuanto antes. "No están las cosas para que el gobierno siga en modo pasivo. Perder el tiempo para reformar España es perder el futuro. Se nos van los trenes", indica.