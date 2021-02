Pablo Pombo: "¿Es Andorra un paraíso fiscal?"

Pablo Pombo nos dice que tenemos que estar pendientes de la 'Doble B'. "Semana de doble resaca. Lo que se nos cuente desde Barcelona y el juicio a Bárcenas marcará la actualidad en este país que sufre problemas mayores", asegura.

Sin embargo, quiere centrar la sección de hoy en otro gran debate, pero que no está en los medios de comunicación: "¿Qué pasa con los youtubers que se van a Andorra?

5 de los 10 youtubers españoles con más éxito se han ido a Andorra. Allí no pagan el 47% de IRPF sino el 10%, no tienen el IVA del 21% sino al 4,5%, el impuesto de sociedades no está al 25% sino al 10%.

Pombo plantea algunas cuestiones: "¿Es Andorra un paraíso fiscal? La Unión Europea dice que no, pero cuesta discutir que sí lo es con los números en la mano".