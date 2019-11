Alaska: "Hay música dentro de las novelas de Stephen King"

"A los que nos gusta Stephen King es porque lo consideramos un gran escritor, cais se puede trazar la historia de los Estados Unidos a través de las novelas", asegura Alaska.

Y además, nos explica: "Stephen King no es solo conocido por sus novelas sino por su relación con la música y cómo menciona continuamente a grupos y canciones". Alaska nos trae algunas de las mejores canciones de Stephen King para hacernos un recorrido por su obra.

Por ejemplo, Alaska nos recuerda la canción Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Suena mientras Annie Wilkes, el personaje antagonista de 'Misery', fan número uno del escritor Paul Sheldon, le tortura para retenerlo secuestrado y escriba para ella. O la canción de AC/DC, Highway to Hell, que Stephen King hace sonar mientras aporrea la máquina de escribir. Alaska remata el dato: "Y eso que escribe diez páginas al día, incluso cuando estaba borracho".