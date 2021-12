Alaska: " Yo quiero ser María Antonieta y vivir en el campo pero también una vida de espectáculo. En definitiva ¡Una vida loca!"

Hoy nuestra colaboradora nos habla de Aves y en concreto de Cotorras. Antes de empezar y sobre el tema del día (las llamadas de pesados/as o 'cotorras') nos dice que a veces ha hecho lo de decir "me estoy quedando sin cobertura" para que el 'pesado/a' la dejara en paz.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha medidas de erradicación (reducir su número a perdigonazos) que están siendo muy polémicas. Para Olvido, si bien se ha leído lo que propone PACMA, observa que lo fundamental es proteger el ecosistema del lugar y otras aves (gorriones, jilgueros, entre otros). Además nos ha confesado que en su jardín ya tiene cotorras y que en ocasiones las ahuyenta dando golpes.

Para acabar la sección ha tenido una bonitas palabras para Joan Manuel Serrat ya que esta semana ha anunciado su retirada profesional para el año 2022.

Los temas que han sonado son:

1.- 59 La Cotorra Vieja - Cri, Cri.

2.- The Language of the Birds - Jean Sibelius

3.- La Cotorra Criolla - Perucho Conde

4.- Mis gaviotas- Joan Manuel Serrat