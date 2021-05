Sara Escudero, la tecnología y nuestros mayores

Se tiende a pensar que son las personas más mayores las que tienen más problemillas para relacionarse con las nuevas y no tan nuevas tecnologías, pero Sara Escudero en Por Fin no es Lunes también nos demostrará que no sólo los mayores, sino también los medianos pueden tener más de un percance.

"Más de dos cables ya nos cruza los nuestros a los mayores de 35, cuanto más a generaciones que ahora están entre los 60-70 años! Porque, ojo al dato: los más mayorcines, los abus con solera, de esos que pasan ya de los 80 son mucho más bravos a la hora de enrear con la tecnología. Porque ellos no tienen miedo de enrear, de toquetear los botones, de enchufar donde no toca…"

El final de Por Fin no es Lunes con Sara Escudero siempre es un cierre perfecto para nuestra semana, un cierre con unas buenas sonrisas.