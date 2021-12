¿Hay que cancelar la Navidad ante el avance de los contagios por coronavirus?

Desde esta madrugada han entrado en vigor en Países Bajos las medidas que harán cumplir un confinamiento estricto estipulado hasta el 14 de enero. Lo anunciaba el primer ministro Mark Rutte. Un confinamiento por el que cierra toda la actividad no esencial, pero también colegios y universidades. Sólo permanecerán abiertas las tiendas imprescindibles.

En exteriores, reuniones de máximo dos personas y en Nochebuena se podrá acoger en casa a cuatro comensales. Holanda toma esta decisión después de registrar en las últimas horas 14.742 nuevos contagios y un promedio semanal de 50 fallecidos al día. Desde el viernes, más de 200 pacientes han sido hospitalizados, de los cuales 29 tuvieron que ser ingresados en las UCI.

Reino Unido y Alemania también han decidido aplicar restricciones y España entró ayer en riesgo muy alto por contagios, el máximo indicador del semáforo Covid, tras aumentar la incidencia en 38 puntos. El virus se impone y la conferencia de presidentes -prevista para enero- se adelanta, según anunció el sábado el presidente del Gobierno. Pablo Pombo e Ignacio Varela analizan en Por fin no es lunes por qué.

¿Por qué se adelanta la conferencia de presidentes?

La Conferencia de Presidentes autonómicos estaba previsto que se celebrase el próximo mes de enero. Sin embargo, la complicada situación de la pandemia, con la variante Ómicron ya prácticamente presente en la mayor parte de los contagios ha sido la causante de acelerar los plazos. Pedro Sánchez no sólo anunciaba el adelanto de la reunión con los presidentes autonómicos, sino una declaración institucional este domingo a las 11:00 horas.

¿Cuál es el motivo de este lapso de tiempo entre la declaración y la reunión? Los colegios. El próximo miércoles 22 de diciembre -día de la reunión- ya habrán cerrado los colegios, lo que supone una clave muy importante porque habrá que ver después de Navidad cuándo se reinicia el curso. "A partir del miércoles estamos casi en Nochebuena y será más fácil reactivar el teletrabajo. Está claro que lo que pase con la escuela y el trabajo va a ser determinante".

¿Se puede declarar un nuevo estado de alarma?

La declaración institucional de Pedro Sánchez se produce en un momento en el que la situación es alarmante. Es cierto que no estamos como hace un año, pero estamos en un escenario que preocupa a los gobernantes. "La situación aún no es trágica, pero sí sumamente peligrosa. Estamos ante un virus insidioso y la situación puede estar fuera de control por unos días. Y las dos próximas semanas son cruciales. Todas las arremetidas del virus han coincidido con periodos vacacionales. Cada vez que nos relajamos, olvidamos las precauciones".

Además, la situación es complicada para los gobiernos porque coincide esta arremetida del virus con un momento económico crucial donde "nos estamos jugando la recuperación para el próximo año, los fondos europeos, la inflación. Puede que no sea el momento más grave sanitariamente de la historia de la pandemia, pero sí es el más difícil de manejar políticamente".

A pesar de todo, Ignacio Varela no cree que Sánchez vaya a declarar el estado de alarma, pero "sí dará un toque de alarma: nos pedirá que extrememos las precauciones y va a establecer un mecanismo permanente de coordinación con las comunidades".

¿Cómo influyen las sentencias del Constitucional sobre los estados de alarma anteriores?

El Tribunal Constitucional "marcó claramente" los límites de lo que se puede y no se puede hacer durante la pandemia. Aseguró que para restringir derechos fundamentales como la libre movilidad y el de reunión, no existe otro instrumento legal que el Artículo 116 de la Constitución, que es el que contempla el estado de alarma, de excepción y de sitio. Y ese tipo de competencias "no se pueden delegar a los presidentes de las comunidades".

"Todo el entramado que montó el Gobierno en la anterior fase, la cogobernanza, ya no se puede hacer porque el Constitucional ha dejado claro que no se puede hacer. Un presidente autonómico puede hacer muchas cosas: reestablecer el uso de mascarillas, limitar aforos, horarios o pedir certificado Covid, pero no puede cerrar su territorio, limitar el derecho de reunión. Eso ya no se puede ignorar".

¿Hay que suspender la Navidad?

En una situación tan preocupante y en un momento como este, son muchos los que se preguntan qué sucederá con las fiestas navideñas o si se aprobarán nuevas restricciones para frenar los contagios. De momento, las comunidades están solicitando el pasaporte covid y habrá que esperar a la conferencia de presidentes para saber si finalmente se aprobarán o no medidas de contención del virus.

Lo que está claro es que la Atención Primaria está saturada, los profesionales sanitarios ya han advertido de ello. Y por eso, es imprescindible hacer un llamamiento a la responsabilidad: "No hay que cancelar la Navidad, pero sí hay que moderarla", afirma Ignacio Varela. No cancelar la cena de Nochebuena, pero sí realizarla con menos personas. No acudir a grandes superficies a comprar los regalos de Navidad, sino adquirirlos de manera online. Teletrabajar siempre que sea posible, evitar las aglomeraciones, seguir usando mascarilla y evitar los interiores todo el tiempo que sea posible.