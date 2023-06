El garabato de Isabel Lobo a Santiago Auserón: "No entiende nada pero tiene paciencia para las entendederas; déjense siempre amenazar por el Apocalipsis Auserón”

Rockero mestizo del tranquillo filosofado. Pajarito de academia nocturna, huso horario del delta del Ebra.

De gafa colgada al cuello, mueve las manos como quien surca por dos orillas. Eufonía, así debe de llamarse el hoyuelo de su barbilla, con hendidura suficiente para albergar la emoción autodidacta.

Si bien no parece de este planeta, sino de uno con tantos anillos orquestales como anillos lleva enhebrados en el índice, corazones y anulares. Son anclajes de encuentros, quiero entender, encuentros afortunados, seguro, o de recuerdos de lapislázuli que suenan a mar. Es el efecto emocional de los primeros ensayos, el color azul del mar.

Aprendiz de delineante que se dio con un ladrillo inesperado en la cabeza. Un libro de filosofía, ¿qué quería decir eso? Le cogió el gusto, así que sobraron las explicaciones. Al estudio elevado que de las nubes le dio el pronóstico de la radio futura y entendió lo que era ponerse al servicio del universo.

Hay que atreverse con todo. Me quedo con esto: "si la inercia no deja cabida, mientras que haya ganas de resistir, la naturaleza nos dará infinitas soluciones". Así que, con aullidos o no, déjense amenazar por el apocalipsis Auserón.