Fernando Eiras: "Hay que andarse con mucho ojo porque los spoilers acechan en el lugar más inesperado"

Un sábado más Fernando nos trae su particular visión de la actualidad. Risas, carcajadas y mucha diversión. Os recopilamos algunas de ellas.

Un sueldo por dormir

En la web As.com: " La NASA busca candidatos para pasar dos meses en la cama por 11.000 euros". Lo que puede parecer un plan de descanso genera también controversia ya que dos meses en una cama resultarían fatales si no se realiza ejercicio pero el caso es que los seleccionados deberán tomar importante cantidad de somníferos para pasar todo ese tiempo en una cama de gravedad artificial.

" Lo siento, me lo comí "

Nuestro colaborador nos trae frases desternillantes sobre el tema de la comida. En La Vanguardia: Un repartidor de comida a domicilio deja una nota a su clienta sin su pedido pero le pide disculpas con un "Lo siento, me lo comí" o la petición de un cliente al restaurante asiático TUK TUK de Sevilla diciendo "Por favor, no tardéis mucho. Mi suegra está en casa y, hasta que no coma, no se va..."

" Free Britney "

Fernando se hace eco del tema de la tutela de Britney Spears con varias de sus frases de las que destacamos: "Estoy a favor de la pena de muerte. Quien comete un acto terrible debe recibir un castigo correspondiente. De este modo aprenderá la lección para la próxima vez." Y la pregunta es obligada, ¿Para la próxima vez?