La Extra Actualidad: "“Espejo. Se puede instalar en horizontal y en vertical. Medidas: 80 x 80”

En Por Fin no es Lunes, Fernando Eiras es el único que puede encontrar anuncios en las páginas de segunda mano como este sensacional espejo cuadrado para el cuarto de baño: “Espejo de baño. Antes 153 euros. Ahora 149. SE PUEDE INSTALAR EN HORIZONTAL Y VERTICAL. Medidas: 80 x 80”

No solo echa un buen vistazo, casi de forma minuciosa a los artículos de segunda mano, aquellos que esconden siempre detrás una historia humana que nos saca una sonrisa o una carcajada. Los periódicos, los digitales y los de papel, también pasan por la lupa de Fernando Eiras para que no se nos escape nada en Por Fin No es lunes.

En su peculiar repaso a las noticias se ha fijado en esta, que asegura que “La natalidad se desploma en España por el confinamiento”. Eiras asegura que "y más que va a caer, porque hay quien lleva tanto tiempo encerrado que ha olvidado lo que había que hacer para tener niños. Una prueba: esta queja en la aplicación de Mercadona, de esas que se puntúan de 1 a 5 estrellas, de un chico llamado Andrés López, que fue a comprar unos preservativos y… Y algo no encajaba. Esto fue lo que publicó:

“Los preservativos no están en el pasillo de la leche. Y le pongo 3 estrellas porque el personal fue muy amable indicándome que estaban en el pasillo de los cosméticos”

Por Fin no es lunes repasa cada semana muchas noticias que se les han quedado fuera a los informativos para que los oyentes estén perfectamente informados por Fernando Eiras… o quizá no tan informados. Así es la Extra Actualidad en Onda Cero, cómo no, en Por Fin no es Lunes.