"Estaría bien que aprendieras de poetas clásicos como Carmen de Mairena"

Vuelve una semana más a Por Fin no es Lunes, Fernando Eiras a hacer un repaso de la Extra Actualidad. Otra forma de mirar a la actualidad y en muchas ocasiones, otra forma de darle la espalda a esa misma actualidad.

Como cada semana, la Extra Actualidad de Fernando Eiras en Por Fin no es lunes de Onda Cero, incluye un repaso a los anuncios de artículos de segunda mano como el que anunciaba lo siguiente: “12 euros. Dibujo de Chabelita. Lo hice yo con todo mi cariño. Quería hacer un retrato de mi mamá, pero me salió más bien Chabelita”. Además, Ginés Miñano Bernabéu, más conocido como ZASKO, un rapero alicantino que improvisa rimas en el circuito de las peleas de gallos, donde es considerado un genio de la métrica, respondió algo que nadie esperaba en una entrevista.

Cuando creáis que habéis tenido un día de “mielda”, pensad que una muy buena amiga de Fernando Eiras le ha felicitado diciendo Felicidades Miguel.

Por Fin no es lunes repasa cada semana muchas noticias que se les han quedado fuera a los informativos para que los oyentes estén perfectamente informados por Fernando Eiras (o Miguel)… o quizá no tan informados. Así es la Extra Actualidad en Onda Cero, cómo no, en Por Fin no es Lunes.