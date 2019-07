'Unidas Ponemos', el lema de las gallinas de la explotación 'Cobardes y Gallinas'

La comida favorita de Curro siempre han sido los huevos fritos. Y harto de probar huevos industriales decide tomar las riendas y tener sus propias gallinas.

¿Su secreto? Es sencillo: gallinas felices. Criadas en libertad, de manera local y alimentadas con productos completamente naturales. Este tipo de gallinas no suelen interesar a los criadores porque dan muchos menos huevos que las industriales.

Tiene gallinas de más de 50 razas e incluso que están en peligro de extinción. Una de las claves de su granja es que las gallinas hacen vida de gallinas y podemos considerarlas gallinas felices. Se crían en libertad, de manera local, se alimentan de productos naturales y producen huevos de calidad, con un proceso honrado. Viven sin estrés y se respetan sus ciclos naturales.

Curro asegura que no sabe si sus gallinas son felices o no, lo que sabe es que llevan una vida de gallinas, no viven en jaulas y caminan por el campo con total libertad. Las gallinas ponen huevos cuando quieren, no se las fuerza a nada y este tipo de gallinas no suelen ser reclamadas por muchos, puesto que no ponen huevos siempre y, por lo tanto, el negocio es mucho más complicado.

Las gallinas de 'Cobardes y Gallinas' se alimentan de los productos de la tierra en la que se crían. Además les prepara higos triturados con pimentón de la Vera, que sirve como sustituto natural de los colorantes que se usan en los piensos comunes.