Susana González, profesora: "La vuelta al cole se ha hecho dede un punto de vista político y ni siquiera se ha tenido en cuenta la realidad"

La profesora de primaria Susana González reflexiona en Por fin no es lunes sobre la vuelta al colegio y asegura que la población no está preparada para lo que supone, aunque los profesores van a hacer todo lo posible.

Susana Gónzález es profesora de primaria en un colegio público. El 1 de septiembre se reincorporó al centro, al igual que el resto de sus compañeros, tras seis meses sin que este hubiera abierto sus puertas.

En Por fin no es lunes cuenta cuenta que no entiende cómo se ha dilatado hasta agosto la reunión para tomar la decisión de cómo será el regreso de los alumnos y critica que, ad día de hoy, no sabe qué horario tendrá ni que grupo de alumnos va a estar a su cargo. Además, explica que todavía no le han llamado para realizarse la prueba PCR previa al inicio de curso.

Bajo su punto de vista, la educación "es el pilar de una sociedad" y, aunque "no estamos preparados bajo ningún concepto" para volver a abrir los colegios, indica que los docentes van a hacer todo lo que esté en su mano para que se cumplan los protocolos y haya seguridad.

En este sentido, critica que la decisión sobre el inicio de curso 2020-2021 "se ha hecho desde un punto de vista político y ni siquiera se ha tenido en cuenta la realidad", porque "una cosa es el mensaje que la ministra transmite" y otra es "la realidad de las personas que vamos a abrir la puerta del aula".

"Nos falta visión real y una reflexión política profunda", asevera Susana González, quien recalca que como sociedad, "tenemos una oportunidad de oro para cambiar y aprender a escuchar", ya que "somos una sociedad en la que pensamos demasiado en nosotros mismos de forma unipersonal" y no somos conscientes de que necesitamos que quienes nos rodean también estén bien.