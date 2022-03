Silvia Gil, primera mujer al frente de una Comandancia de la Guardia Civil: "Siempre he querido que se nos viera como iguales"

Uniformes, chalecos antibalas, prendas y ropa interior de hombre; baños y dormitorios adaptados de forma improvisada para el uso femenino… Las primeras mujeres que se incorporaron a la Guardia Civil tuvieron que adaptarse a un cuerpo policial que se transformaba a marchas forzadas con ellas.

Con todo, el instituto armado es la institución de las fuerzas de seguridad con menor porcentaje de mujeres en su plantilla, sobre un 8 %, cifra que se reduce en la Comandancia de Almería hasta el 7,2 %, si bien hay presencia de la mujer en las diferentes escalas y especialidades.

En abril de 2021 la teniente coronel se convertía en la primera mujer al frente de una Comandancia de la Guardia Civil. Y hoy, casi un año después, ha sido incluida en el listado de los 22 protagonistas del cambio de la revista Forbes.

Silvia, de 45 años, es la menor de 8 hermanos, entre los que también hay dos Guardias Civiles (varones), y asegura que "desde los ocho años quería ser guardia": "Era por lo que veía en la televisión, sobre todo los atentados… Me quedaba mirando la tele y casi siempre eran las víctimas. Antes de ingresar en la Academia, para lo que me preparé desde muy joven, trabajé en Telepizza. Después, estudié Derecho, Ciencias Jurídicas AAPP, he hecho máster en Seguridad y en Género", explica.

Conocemos su historia en Por fin no es lunes.