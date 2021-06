ENTREVISTA EN 'POR FIN NO ES LUNES'

¿Recuperaremos el instinto de reconocer las emociones faciales?

Las mascarillas y la pandemia ha tapado el 60% de nuestras expresiones. Ya no nos comunicamos de la misma forma. ¿Estamos cerca de volver a la normalidad? Lo hablamos en 'Por fin no es lunes' con Javier Torregrosa, director del Máster de Comunicación No Verbal Científica en Alicante, que lleva más de 30 años investigando este tipo de comunicación.