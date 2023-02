¿Por qué Marie Kondo se ha dado por vencida y ya no puede tener la casa ordenada?

Marie Kondo ya no tiene la casa ordenada. La gurú mundial del orden doméstico ha confesado al Washington Post que su casa “está desordenada, pero la forma en que paso mi tiempo es la correcta para mí en este momento y etapa de mi vida”. Y es que resulta que ahora que tiene tres hijos se ha dado cuenta de que no puede ordenar a un ritmo superior al desorden de los críos.

Marie Kondo se ha “dado por vencida”, pero sigue publicando libros para que organicemos nuestro espacio y nuestra vida. Porque antes que tener una casa reluciente, hay que ordenarse a uno mismo, como defiende nuestra invitada. Se llama Marta Aguilar y es Consultora de Orden Personal y Organización Profesional, creadora del método Re-Orden y podría decirse que es algo así como la Marie Kondo española.

Marta Aguilar se convirtió en la primera Organizadora profesional española formada con la pionera de este campo Marla Dee. Creó Re-Orden, un “servicio de 360 grados diseñado para trascender el caos emocional, físico, digital, etc, para obtener la claridad y motivación necesaria para crear la vida que deseas y mereces”. Marta enseguida descubrió que la limpieza y la organización carecen de importancia si antes no pones en orden tu interior. Difícilmente un espacio ordenado atrae la alegría o la felicidad esperada si previamente esa persona no soluciona el desbloqueo de las emociones que le impiden estar bien", dice Marta. Además, asegura que "ordenar requiere un proceso más profundo que atañe a nuestro yo interior".