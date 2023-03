Pancho Varona: "Sigo siendo un tipo que intenta enamorarse de cada canción"

No fue en un pueblo con mar, pero fue una noche y fue después de un concierto. Pancho Varona dio un paso al frente cuando Joaquín Sabina dijo que necesitaba un guitarrista. Eso fue hace 40 años. De guitarrista pasó a compositor, de compositor a escudero, de escudero a hermano y de ahí pasó, en noviembre de 2022, a ser un ex, cuando le comunicaron, vía mail, que no iba a formar parte de la gira 'Contra todo pronóstico', que arrancó hace unas semanas.

Toda esta historia -la de la ruptura y la previa- pueden escucharla en la plataforma Sonora, en una serie documental de seis capítulos titulada ‘Detrás, con un revólver’. Su protagonista, Pancho Varona, ha estado en 'Por fin no es lunes', donde ha contado que aún está buscando la causa de la ruptura entre Sabina y él.

Además, ha confesado que encontró su lugar en el mundo en el momento en que Joaquín le pidió que pusiera música a una de sus letras y ha recordado las noches de composición con el jiennense, en las que llegaron a ir componiendo de camino a una farmacia porque Carmela, una de las hijas de Joaquín, tenía mucha fiebre. De aquel trayecto y de aquella noche salió 'La del pirata cojo'