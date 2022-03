Miguel Ángel Solá: "Yo soy teatro"

Miguel Ángel Solá, en distintos momentos de su vida, ha dicho cosas como "no soy popular ni lo voy a ser nunca porque no soy un simpático de mierda" o "las redes no democratizan la cultura, la vulgarizan".

En su currículum tiene más de 150 premios por su trabajo como actor, rodando con directores como Carlos Saura, Imanol Uribe, Mario Camus o José Luis Garci.

Nació en Buenos Aires, hace 72 años, en una familia catalana, sin una gota de sangre argentina. Por eso su vida es un viaje constante, físico y emocional, de un lado al otro del Atlántico.

Reflexiona sobre su vida, siempre ligada a la radio y el teatro, y habla de sus hijas, a las que tuvo con 46, 60 y 69 años y se emociona al escuchar el garabato de Isabel Lobo en el que resume la entrevista.