El mensaje de superación de Teresa Perales: "Aunque se empeñen en cortarte las alas, si tú crees que puedes, vas a por ello"

"No sabía en 1995, cuando oí las palabras 'No vas a volver a andar', que el camino que iba a recorrer con mi silla me iba a llevar hasta aquí. Quién me iba a decir que 24 años después iba a tener 27 medallas paralímpicas. Por eso, quiero aprovechar para decir a niños y no tan niños que no hay que esperar a que nadie nos diga lo que va a pasar o lo que vamos a hacer. Aunque el destino sea distinto al imaginado, el viaje habrá merecido la pena".

Es un extracto del discurso que Teresa Perales dio en el Teatro Campoamor de Oviedo al recoger su Premio Princesa de Asturias de los Deportes. En unas palabras muy emotivas, trasladó la idea de que a pesar de todas las dificultades, hay que seguir hacia delante y pelear por lo que realmente se quiere conseguir.

Un discurso optimista y dirigido a su madre

Durante una entrevista en Por fin no es lunes, la nadadora paralímpica afirma que es "fundamental" ser optimista porque es mucho más atractivo pensar en positivo y aprovechar las oportunidades que te trae la vida.

En un emotivo discurso, no faltaron los agradecimientos a su madre por todo lo que había hecho por ella, "por acogerme bajo sus alas, pero dejándome crecer", asegura.

"Mi madre lo ha sido todo en la vida. Ha sido una mamá leona que me enseñó que merece la pena levantarse y construir una vida por ti misma sin esperar a que los demás la construyan por ti y, sobre todo, no creer cuando los demás te dicen que no puedes, que no lo lograrás y que no vas a conseguirlo; no hacer caso", afirma.

Mensaje a los que intentan "cortar las alas"

La ganadora de 27 medallas paralímpicas asegura que es muy importante tener claro que nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer porque, "por más que se empeñen en cortarte las alas y decirte que no lo vas a lograr, si tú crees que puedes y quieres conseguir algo, vas a por ello".

El mensaje que lanzó iba dirigido, sobre todo, a los jóvenes: "No hay que esperar a que nos digan lo que debemos hacer, tiene que salir de nosotros. Sobre todo, es muy especial para los niños que todavía tienen una vida por construir, que se den cuenta de que está en sus manos construir su propio destino. No esperar a que los demás lo hagan por ellos, sino que ellos tomen su propia iniciativa y vayan a por ello".

¿Este premio cierra una etapa?

Sobre qué significa este premio para ella, asegura que es "maravilloso porque viene después de muchos años" de su candidatura encima de la mesa: "Parecía la eterna candidata que nunca se lo iba a llevar y por fin me lo han concedido". Reconoce que este premio no cierra una etapa, sino que continúa "una trayectoria deportiva que empezó hace muchos años".

Afirma que anoche se emocionó muchísimo en el Teatro Campoamor porque fueron muchos años viéndolo por la tele, pero nunca había estado allí: "Fue tremendamente emocionante y abrumador ver a todo el teatro allí con las gaitas".