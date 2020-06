Médico nutricionista: "Consumimos más carne de la que necesitamos y el objetivo debe ser reducirla"

Según el estudio ANIBES realizado por la Fundación Española de la Nutrición, el 1,7% de la población española no consume nada de carne, el 12% no toma carne procesada y el 1% no come ni carne ni pescado.

Son muchas las cuestiones que nos planteamos acerca de este tema. ¿Qué puede ocurrir si dejamos de comer carne? ¿Cómo puede afectar a nuestra salud? ¿Se puede ver resentida o beneficiada?

El catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, y director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluis Serra-Majem, explica que un excesivo consumo de carne está directamente relacionado con el cáncer de estómago y de colón, sobre todo, cuando consumimos carne muy cocinada o ultraprocesada.

En cuanto al aporte de proteínas, el doctor señala que "el consumo de proteínas en nuestra dieta ya es muy alto, no hace falta sustituir la carne por nada". "No tenemos que acostumbrar a los niños a que haya un trozo de carne en cada comida", subraya.

Además, Lluis apunta al impacto medioambiental del consumo excesivo de carne: "es vital en la emisión de gases invernadero y en el cambio climático".