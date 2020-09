Marwan y Nach: "Todo el mundo tiene derecho a opinar, pero también tiene derecho a pensar lo que dice"

'5 gramos de resentimiento' es la nueva colaboración entre el poeta Marwan y el rapero y poeta Nach, quienes, con esta canción, pretenden reivindicar el derecho a enfadarse por los comentarios ofensivos, así como poder responder.

Para los dos artistas, vivimos una época en la que "hay que llamar la atención" y las redes sociales han provocado que todo el mundo quiera "sobresalir". La forma de hacerlo es atacando a los demás, sobre todo bajo el anonimato. "Al moderado en las redes sociales se le tacha de blando, solo el extremista puede llamar la atención. La gente ataca y ridiculiza al que no piensa como él", comenta Nach, a la vez que critica que "tan avanzados que nos creemos, somos bárbaros en muchas cosas".

Por su parte, Marwan reconoce que "todo el mundo tiene derecho a opinar, pero también tiene derecho a pensar lo que dice". Como artista sufre esos comentarios mucho y opina que "cuando se vuelve insistente la cosa es un poco horrible".

En este sentido, Nach asegura que "en el fondo es algo que no te puedes tomar tan en serio", pues es "parte del juego", y añade que "el que no tenga haters es que no le está yendo bien".

Por otra parte, el rapero alicantino considera que, a pesar de todo, como sociedad "estamos avanzando" en cuanto a que determinadas cuestiones o minorías se toman como "más normales".

En cuanto a María Llorca, que fue criticada por publicar en las redes sociales fotos en bikini y ahora utiliza su relevancia para hablar de la filosofía 'body positive', coincide en que el comentario negativo es "el que hace ruido" y "te afecta", aunque recibas más opiniones positivas. Asimismo, lamenta que el insulto al físico "se ha puesto super de moda" y concluye que bloquear no es una respuesta porque "no educa nada" y "no enseña".