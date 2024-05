Manuel Carreiras, el científico que pretende descubrir el origen de la dislexia

Se estima que la dislexia, el trastorno del aprendizaje, afecta al 10% de la población mundial. Eso supone que en España lo sufren, aproximadamente, unos 4,6 millones de ciudadanos. La gente que sufre esta condición tiene dificultad para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras, lo que se conoce como decodificación. La dislexia, también llamada "discapacidad para la lectura", es una consecuencia de diferencias individuales en las áreas del cerebro que procesan el lenguaje.

Durante muchos años esta condición se asoció a falta de concentración o de interés a la hora de aprender. Y aunque ahora somos más conscientes, la verdad es que se ha estudiado poco sobre esta condición y actualmente no tiene tratamiento. El doctor Manuel Carreiras, director científico del Basque Center on Cognition, Brain and Language (BCBL) ha comenzado un proyecto con el que quiere descubrir el origen exacto de este trastorno del aprendizaje y, con suerte, poder curarlo en el futuro.