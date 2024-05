“Luces, cámara…amor" el libro que desmonta los mitos del cine

¿Quién no ha querido ser alguna vez Sandy y encontrar a su Danny Zuko? ¿O Baby y Patrick Swayze con su famoso porté? Desde hace años las películas románticas han configurado nuestro concepto del amor, pero no siempre lo hacen de la forma correcta. Lo que sucede en la gran pantalla es siempre idílico, rápido y con final feliz, pero la vida no suele ser es asi. Todos somos conscientes que son historias ficticias, pero en el fondo muchas veces hemos deseado vivir una historia así.

Por eso la psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja, Susana Ivorra ha publicado el libro “Luces, cámara…amor” un texto en el que pretende desenmascarar las falsas promesas del cine romántico. Ni los amores de verano son eternos, ni el amor a primera vista hace que una historia de amor sea perfecta