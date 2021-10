Khadija Amín, refugiada afgana en España: "Mi misión es seguir siendo la voz de las mujeres"

Este sábado por la noche, los Ministerios de Defensa y Exteriores han puesto en marcha una operación para traer a nuestro país a casi dos centenares de personas, colaboradores del Ejército español en las diferentes misiones que se han llevado a cabo desde el año 2002. Han salido desde Afganistán y tomarán tierra en Pakistán para finalmente llegar a España.

Todos recordamos lo que sucedió hace casi dos meses, fue el pasado 16 agosto. Aquel día los talibanes entraron en Kabul y se hicieron con el poder, echando por tierra los derechos conseguidos en los últimos 20 años. Miles de afganos tuvieron que huir para salvar su vida. España consiguió evacuar a más de 2.000 personas. Entre ellas se encontraba Khadija Amín, una periodista afgana que se niega a callar y que hoy habla alto y claro en 'Por fin no es lunes'.

Khadija Amín tiene 28 años, es mujer, madre y periodista. Como cada día, el pasado 15 de agosto salió de su casa para trabajar. Presentó el informativo de la televisión pública afgana, grabó un reportaje y regresó a la redacción. Sería la última vez que lo haría. Los talibanes se habían hecho con el poder.

Señalada por los talibanes

Khadija nos cuenta en 'Por fin no es lunes' que nunca pensó que los talibanes tomarían Kabul. Con los insurgentes en el poder las mujeres perderían todos sus derechos. Ella misma fue suspendida de su empleo en televisión. Le mandaron a casa. Pero ella se resistió. Les dijo a los talibanes: "si no sois los mismos que hace 20 años, dejadme volver". Ellos fueron tajantes, "no querían que las mujeres hicieran televisión", asegura.

Defensora de los derechos, Khadija se hizo periodista para ser la voz de las mujeres en Afganistán. Se propuso ayudarlas y hacerlas ver que ellas también tienen sus derechos: derecho a salir sola a la calle, derecho a estudiar, derecho a acudir a un médico… Ella nunca ha querido callarse y ahora afirma que "he concedido entrevistas a los medios de comunicación poniendo en riesgo la vida de mi familia que está allí". Pero ésta es su misión.

Una huida desesperada para salvar la vida

Con los talibanes en el poder, a Khadija no le quedó otro remedio que huir. Dice que "fue una decisión muy dura" porque dejaba atrás a su marido y a sus tres hijos. Recuerda cómo acudió a la casa de su madre, donde se encontraba un periodista. Le dijo que tenía que salir del país porque estaba en peligro. Gracias a un salvoconducto, cinco días después de la toma de Kabul, Khadija se subió a un avión rumbo a España.