'Josdeputa!!!! Me han 'echao'!': humor en tiempos de paro

Por fin no es lunes

Despertarse engrosando la lista de desempleados no es nada fácil. Pero lamentablemente está a la orden del día. ¿Quién no se ha quedado alguna vez en el paro? ¿Quién no tiene a un hermano, un primo o un amigo al que han echado del trabajo? Sólo hay que echar un vistazo a los datos y comprobar que España tiene más de 3 millones de parados.