Jana Beris, sobre el éxito de la vacunación en Israel: "La gran diferencia con otros países es el Sistema de Sanidad Pública de este país"

Hace pocas horas que la estrategia de vacunación en España se ha actualizado: los menores de 55 años que hayan pasado la Covid-19 solo recibirán una dosis de la vacuna seis meses después de la infección.

Un año después del comienzo de la pandemia, en España solo el 5% de la población ha sido vacunada y la idea es que para verano lo esté el 70%. A esto habría que añadir que febrero es el mes que termina con la cifra de fallecidos más alta desde abril de 2020.

Datos y cifras que suponen un gran contraste con, por ejemplo, Israel. Israel es uno de los países que más está avanzando en la vacunación contra el virus y hoy ya hay más de tres millones de ciudadanos vacunados.

Esta semana, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, indicó que todos los adultos israelíes estarán vacunados para el próximo 16 de marzo, y que la nueva normalidad social se recuperará en el mes de abril. Parece que el cronómetro de Israel no es el mismo que corre aquí en Europa.

Jana Beris, corresponsal de Onda Cero en Israel, cuenta la última hora y la situación desde allí. "La diferencia es que con la vacuna, aunque tenemos que seguir cuidándonos, tenemos una mayor serenidad. Los laboratorios demuestran que funciona", afirma. En una entrevista para la MBC, el director general de Pfizer dijo que en uno o dos meses, con gran ayuda de los estudios que hace Israel, se sabrá si la vacuna es efectiva para impedir que quien esté vacunado no pueda pasarle el virus a otros.

Además, la corresponsal dice que para que el país haya conseguido el éxito no solo se trata de conseguir las vacunas, sino que la diferencia está en el Sistema de Sanidad Pública de Israel. "Todo ciudadano israelí debe ser miembro por ley de una de las cuatro cajas de seguro médico. Ningún ciudadano puede quedarse fuera", explica.

En Israel ha hecho entrevistas a médicos, quienes le han afirmado que la variante británica afecta de manera más seria a los jóvenes.

Pasaporte de vacunación

Jana Beris indica que el domingo pasado se decidió abrir los centros comerciales y los negocios. "Ahí no piden un documento que certifique estás vacunado, pero yo he visto que se cuida bastante las restricciones de seguridad. Sin embargo, para determinados locales como gimnasios o espectáculos culturales, no puedes entrar si no estás vacunado”, sostiene.

También cuenta que ha habido manifestaciones contra la vacunación. La corresponsal dice que los argumentos son que "cada uno son dueños de su cuerpo".