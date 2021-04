Isabel Mijares, enóloga: "No pensé en ningún momento que por ser mujer tuviera que frenarme"

Isabel Mijares es la pionera del vino en España. Fue la primera mujer en obtener el título de 'enóloga' en nuestro país. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctorada en Enología por la Universidad de Burdeos, ha estado al frente de bodegas, presidido toda una Denominación de Origen como la de Valdepeñas, asesorado sobre vinos por todo el mundo a través de Naciones Unidas, creado la Guía de Vinos Repsol.

Todo parte en Mérida en 1942, donde nació. Es hija de un militar en una familia de ocho hermanos. "Tengo un recuerdo de haber sido una niña super feliz, de la misma manera que he sido una joven y una mujer feliz. El concepto de felicidades no ha cambiado", dice Isabel Mijares.

Además, cuenta que a sus 79 años todavía no se plantea la jubilación: "Creo que para mí no sería bueno porque soy una ama de casa malísima, que no sabe hacer nada. He tenido la suerte de que mis padres, mi marido y mi hija me han tolerado esto. Aunque tampoco estaba mucho en casa. Comprendo a aquellas que se dedican a ello a fondo".

Para saber cómo ha llegado a convertirse en la primera mujer con este título, tenemos que conocer su historia desde el principio. Su familia paterna, leonesa, tenía una bodega casera "donde se hacía vino que no se vendía, pero siempre hubo un gran interés por él". En 1959 marchó a Madrid para estudiar Químicas en la Universidad Complutense.

En 1967 consiguió una beca del gobierno francés para cursar enología en el Instituto de Enología de la Universidad de Burdeos, donde se licenció y doctoró. Allí fue formada por Émile Peynaud, padre de la enología moderna. "Para mí fue alguien muy cercano. Tuve la gran suerte de estar con él, de empezar a su lado. Era una persona no muy abierta, pero cuando cataba con él todas las mañanas me decía 'no está mal' y yo pensaba que era poco explícito. Pero me abrió el mundo de ese vino mágico que todos soñamos cuando empezamos a estudiar enología", recuerda la enóloga.

"Yo no estudiaba enología para entrar en un laboratorio de control, cosa que después hice, pero yo tenía que crear", reconoce Mijares.

La mujer en la enología

"Había hecho una formación muy sólida, superior a la media de la época. Sabía que había mujeres importantísimas a las que sigo recordando día a día". Sin embargo, Mijares cuenta que se preguntaba por qué estas mujeres no habían pasado de la bata blanca a la bodega. "Ahora lo entiendo. Era por condicionantes familiares de la época. Yo no pensé en ningún momento que por ser mujer tuviera que frenarme", declara.

Durante la pandemia

Isabel Mijares cuenta que pasó el virus, pero sin ningún síntoma. "He sentido miedo y angustia de que nos pasara algo y no poder hacer nada", indica.

Además, explica cuál ha sido su secreto para sobrellevar la pandemia: "Me tomaba media botellita de vino. Fuera con burbujas de preferencia y si no pasaba a un vino tranquilo. Esto me ha quitado la angustia". "No sé si Sanidad estará muy de acuerdo conmigo", bromea.