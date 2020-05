Isabel Coixet: "Ya está escrito todo sobre la pandemia"

Conversamos en Por fin no es lunes con la directora de cine Isabel Coixet , que todavía sigue echando de menos demasiadas cosas. Asegura que lo primero que hará será ir al cine. "Ver una película es una comunión entre tú y la pantalla", reflexiona, y asegura que no debe suponer un problema 'la imposición' de ir al cine solo cuando se vuelvan a abrir las salas.

"Cuando paseo por Barcelona todavía me extraño, es difícil que tu cerebro pase del vacío al lleno", asegura la directora de cine barcelonesa Isabel Coixet. "Necesito la gente, oír conversaciones en los bares..., eso me nutre,yo sola con mi ombligo me aburro", explica sobre la dificultad de trabajar y de adaptarse a este tiempo lleno de incertidumbre.

Coixet considera que "todo sobre esta pandemia está ya escrito", y por eso encuentra probable pero difícil que se creen grandes obras inspiradas en el confinamiento. "He visto algunas cosas graciosas, pero poco más", explica. "Yo no pienso escribir nada sobre todo esto", admite. Después de este confinamiento, la directora catalana asegura que está "harta de las pantallas". Resopla pensando en el teletrabajo: "Yo no me voy a acostumbrar a hacer películas en mi casa, ni me va a inspirar mi casa".

Asegura que por salud mental, "desconecta" de la información. "No puedes estar pendiente de todas las gilipolleces", espeta. "Si me deprimo que sea por cosas mías", bromea, y admite que "trabajar en una sala de montaje durante ocho horas" le ayuda. Coixet prepara el montaje de su próxima película 'Nieve en Benidorm' en una sala de montaje con mamparas y utilizando guantes.

Seguro que te interesa...

-Isabel Coixet: "Procuro no pensar, toda esta angustia nos lleva a amargarnos hoy y no arreglar nada"

-Kinótico 152. Las series que Isabel Coixet rechazó antes de dirigir 'Foodie Love'