Ignacio Varela: ‘’España es el único Estado monárquico del mundo en el que el heredero a la Corona tiene que jurar la Constitución’’

El próximo martes, 31 de octubre, la princesa Leonor de Borbón cumplirá 18 años y se convertirá oficialmente en heredera de la Corona a todos los efectos. Pero antes, se la espera en el Parlamento para que cumpla el mandato constitucional de jurar la Constitución. Un acto que solo es obligatorio en la monarquía española ya que el ''juramento del heredero'' no existe en ninguna otra.

Ignacio Varela ha explicado en Por Fin No Es Lunes que el acto al que acudirá la princesa Leonor es ''una condición que la Constitución impone a quien pretenda ejercer la jefatura del Estado'' porque ''si no hay juramento a los dieciocho años, no hay derecho a la sucesión''. España es el único Estado monárquico del mundo que impone este requisito ya que, como ha afirmado Varela, ''en España el hecho biológico de ser el primero en la línea sucesoria es necesario, pero no suficiente para llegar a ser jefe del Estado''.

El sospechoso de sábado ha querido recordar que España es también la única monarquía de las existentes ''cuya legitimidad de origen no proviene de la historia, sino de dos votaciones democráticas: una en el Parlamento y otra de todos los ciudadanos en un referéndum''. Por eso, sostiene Ignacio Varela, la naturaleza del acto del próximo martes debe entenderse como reconocimiento, por parte de la Corona, de la supremacía del Parlamento sometiéndose al ''imperio de la ley en un Estado democrático moderno''.