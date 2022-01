El Gobierno propone endurecer el acceso a Magisterio: prácticas, oposiciones, máster y otros cambios que reclaman los profesores

LEER MÁS El Gobierno quiere que haya un examen especial para poder entrar en Magisterio y evaluar a los profesores para poder ascender

Prácticas remuneradas, cambios en las oposiciones o un examen de acceso a Magisterio son sólo algunos de los puntos de la propuesta que el Ministerio de Educación ha presentado a las Comunidades Autónomas de cómo quiere que sea la carrera de los profesores a partir de ahora. Las ideas a debate incluyen evaluaciones a los docentes para lograr subidas salariales o crear asignaturas en las distintas carreras en las que se aprenda a enseñar.

¿Es necesario este cambio? La ministra Pilar Alegría aseguró en sus redes sociales que este era el momento perfecto, al tiempo que recordaba que es un debate que llevaba 40 años sin abordarse. "Es indiscutible que los docentes españoles disponen hoy de una gran competencia profesional, pero también queda margen para mejorar", ha asegurado Alegría durante su intervención, advirtiendo de que se trata de una reforma "sustancial" y "delicada", pues "no se ha abordado desde hace más de cuatro décadas". Afirma además que "dada la complejidad de la profesión docente, esta propuesta, en ningún caso, podrá reducirse a una norma única, sino que se configurará con un conjunto de ellas".

¿Qué opinan los profesores de esta reforma?

En Por fin no es lunes, hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Profesores de Secundaria de Castilla y León y profesora de Biología en Valladolid, Cristina Fernández, y con el vicepresidente de la Asociación de Directoras y Directores de Instituto de Andalucía y director del Instituto Arjé, en Granada, José Madero.

Ambos están de acuerdo con la propuesta del Gobierno porque, según indican, hay algunos aspectos tanto del acceso como de la carrera docente que deben ser actualizados urgentemente porque llevan años siendo obsoletos.

La semana pasada la ministra convocó la mesa de negociación con los sindicatos para presentarles en las "próximas fechas" las propuestas iniciales del Ministerio, ya que, tal y como ha insistido Alegría, el Ministerio pretende impulsar "una reforma negociada" tanto con los sindicatos sectoriales, como con las asociaciones y las comunidades autónomas.

Claves de la nueva reforma: cambios que piden los profesores

Entre los aspectos que los profesores piden renovar están los temarios de las oposiciones. Según Cristina Fernández, algunos no se actualizan desde hace 28 años, lo que es un problema, sobre todo en disciplinas más científicas que están en constante evolución. Esto lleva a los profesores a tener que utilizar su tiempo libre para buscar cursos de idiomas o de nuevas tecnologías con los que actualizarse.

"El tema de la formación del profesorado habría que abordarlo porque cuesta nuestro tiempo y nuestro trabajo y lo hacemos porque queremos mejorar en nuestra profesión", considera José Madero, que también opina que otra de las cosas que habría que cambiar es la subida salarial o la posibilidad de ascender dentro del profesorado: "La mayoría del profesorado entra como maestro y se jubila como maestro, da igual que lo haga muy bien o peor, al final cobra igual, pasan los años y te jubilas exactamente igual que entraste. Hay que mejorar tanto el acceso a la profesión como la carrera docente y es pertinente que la ministra lo haya planteado ahora".

Madero también cree que el máster de profesorado debería tener una parte práctica "mucho más profunda" porque es lo que el alumnado "valora más". Asegura que se debería hacer una transferencia del profesorado universitario para que dé parte de la formación teórica y que habría que escoger al mejor profesorado para que sea tutor del máster: "Las universidades no pagan nada al profesor tutor del máster y es un trabajo que requiere dedicación y esfuerzo. Por este motivo, la mayor parte de profesores no quieren ser tutores de máster porque no hay recompensa por serlo".

Por su parte, Fernández asegura que también se tendría que cambiar el año de prácticas de los profesores para que tengan un tutor que les supervise y ayude: "Una vez que se aprueban las oposiciones, las prácticas que se hacen requieren de un tutor. Ahora se les da un grupo de alumnos y funcionan como un profesor normal. Están solos en el aula con los alumnos que además, suelen ser los grupos más conflictivos o los que no quiere nadie porque los profes más antiguos son los que primero eligen. Es una prueba de fuego y muchos se sienten totalmente solos".

Los principales problemas del sistema educativo actual

Ambos consideran que existen muchas diferencias por comunidad autónoma. "Tenemos 17 modelos educativos distintos y eso es así. Los accesos a las oposiciones son distintos, la EVAU es distinta, el currículum de un alumno de secundaria es distinto en función de la comunidad autónoma y muchas veces es complicado que una familia se mude de una comunidad a otra porque los temarios son diferentes".

"Una cosa es que tengamos transferidas las competencias y otra es que lo básico y lo justo no lo tengamos igual. El Ministerio debería ser más claro, conciso y no dejar tanta libertad a las comunidades para ciertas cosas. Esta propuesta que estamos debatiendo es así: una propuesta que se debatirá con sindicatos y demás, se aprobará y dejará en cada apartado libertad de decidir cosas muy importantes a cada comunidad y cada una, en función del color político que tenga, lo establecerá de una manera u otra distinta", afirman.

En opinión de ambos, la normativa debería ser común para todo el territorio nacional "teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada comunidad y que tengan una parte que pueda modificarse en el currículum que no interfiera en el conocimiento general que pueda proporcionar cada asignatura".