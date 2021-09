Gloria Trevi y Boris Izaguirre: ¿Diva se nace o se hace?

De la mano de Boris Izaguirre, Jaime Cantizano ha entrevistado a Gloria Trevi, la autoproclamada anti-diva que ha narrado sus experiencias vitales en 'Por fin no es lunes'.

"Cuando yo digo que soy una anti-diva es porque me refiero a mis orígenes, porque empecé cantando en la calle y luego me pasaron cosas en la vida que fueron muy fuertes", confesaba Trevi.

En enero del año 2000 fue arrestada en Río de Janeiro junto con su representante Sergio Andrade por presuntos delitos de violación y secuestro de menores, pero en septiembre de 2004 un juez de Chihuahua absolvió a la cantante por los delitos que la recluyeron en cárceles de Brasil y México. Ese mismo año, Gloria Trevi reapareció en público con el lanzamiento del álbum Cómo nace el universo. Desde entonces, su carrera ha continuado de manera impetuosa hasta el día de hoy.

"No es que no tenga el ADN de los zapatos viejos, pero necesito darle dignidad a todo lo que me quisieron arrebatar", reconocía antes de confesar que no está dolida: "si estuviera dolida no habría tenido tiempo para hacer todo lo que hecho".

El apoyo del colectivo LGTBIQ+

Tras años de oscuridad, Gloria Trevi regresó al mundo del espectáculo con el propósito de defender la voz de las minorías oprimidas, para agradecer el apoyo que siembre le ha brindado la comunidad LGTBIQ+.

"Yo a la comunidad LGTBIQ+ y a las travestis les debo todo. Cuando estaba olvidada ellas hicieron que no me olvidara nadie", manifestaba antes de expresar que se siente sumamente agradecida por el apoyo de la comunidad que convirtió en clásico su canción más icónica: Todos me miran.

Nuevo disco

Gloria Trevi está trabajando en un nuevo disco cuyo lanzamiento ha comenzado de manera progresiva con la publicación de dos canciones entre las que se encuentra Nos volvimos locos, "una invitación a besarse porque, después de todo lo que ha pasado, se nos ha olvidado ligar", bromeaba.

La cantante se siente con energía para continuar escribiendo nuevos capítulos en su diario vital. "La historia de mi vida es el sueño que se convierte en la pesadilla que me permite volverme a levantar", concluía.